В среду в Ростове и области ожидаются дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 15 июля будет жаркой, но не обойдется без дождей, гроз и порывистого ветра. Подробный прогноз на среду выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 15 июля ожидается переменной облачности. Днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер западной четверти разовьет скорость в 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на 16 июля также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы разгонятся до 15 - 18 м/с. В ночь на четверг, по прогнозу, — переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 15 июля днем поднимется до +28 — +30 градусов. В ночь на 16 июля ожидается от +18 до +20 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +25 до +30 градусов, местами до +33. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +15 — +20 градусов, местами до +12.

Атмосферное давление останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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