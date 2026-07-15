В ночь на 15 июля обломки БПЛА повредили дом и квартиру в двух районах Ростове

В Советском районе выбило стекла в квартире, а в Железнодорожном повреждена кровля частного дома. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду, 15 июля, Ростовская область подверглась беспилотной атаке. Обломки БПЛА повредили жилье в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Утром глава региона уточнил, что силы ПВО сбили дроны в донской столице. Однако на земле не обошлось без последствий.

- В Железнодорожном районе обломки повредили кровлю частного дома. Взрыва не было. Люди не пострадали, эвакуация не проводилась, - уточнил Юрий Слюсарь. - В Советском районе взрывной волной выбило стекла в одной из квартир жилого дома.

Жертв и раненых здесь также нет, жильцов не выселяли.

Информация о повреждениях уточняется.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повреждены квартира и частный дом: Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 15 июля 2026

Во время беспилотной атаки на Ростовскую область 15 июля пострадали частный дом и квартира (подробнее)