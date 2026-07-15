Прокуратура проверит срыв сроков подачи горячей воды в 553 дома Ростова

Департамент ЖКХ уже ведет претензионную работу с ресурсниками, которые нарушили сроки. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура займется срывом сроков подачи горячей воды в 553 дома в Ростове. Об этом сообщил глава Донской столицы Александр Скрябин.

— В городе идет подготовка к отопительному периоду 2026–2027 годов. Однако жители жалуются на долгое отсутствие горячей воды, — рассказал мэр. — Второй этап гидравлических испытаний прошел с 15 июня по 6 июля. Тогда отключили 703 дома и 64 объекта в трех районах. Но в срок горячую воду дали только в 150 домах. По остальным 553 факты нарушений направили в прокуратуру. Сейчас без воды остаются 95 домов. Над устранением аварий работают 29 бригад.

Также в городе идет третий этап испытаний. В зоне отключения — 789 домов и 48 соцобъектов в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах.

— Департамент ЖКХ уже ведет претензионную работу с ресурсниками, которые нарушили сроки. Самые серьезные проблемы — у «Ростовских тепловых сетей».

После вмешательства прокуратуры ситуацию обещают взять под контроль.

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