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НовостиПроисшествия15 июля 2026 6:04

На Дону за сутки спасатели выезжали на десять техногенных пожаров и пять ДТП

В Ростовской области за 14 июля пожарные ликвидировали 36 возгораний
Татьяна ТИХОНОВА
К тушению пожаров привлекли 92 единицы спецтехники.

К тушению пожаров привлекли 92 единицы спецтехники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 14 июля, в Ростовской области спасателям пришлось тушить десять техногенных пожаров и выезжать на пять ДТП. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.

Помимо этого, пожарные ликвидировали 12 возгораний сухой растительности и 14 очагов горения мусора. Всего на ликвидацию последствий привлекались 368 человек личного состава и 92 единицы спецтехники.

Также в ГУ МЧС по Ростовской области напоминают, что в случае ЧП нужно звонить по номерам 101 или 112.

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