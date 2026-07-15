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НовостиОбщество15 июля 2026 7:05

Хутор и поселок в Ростовской области остались без воды из-за порыва

Водоснабжение хутора Тацин и поселка Розет пообещали восстановить 15 июля
Ангелина СКИБА
Из-за порыва временно снижено давление при подаче воды.

Из-за порыва временно снижено давление при подаче воды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красносулинском районе Ростовской области перебои с водой начались в хуторе Тацин и поселке Розет. Причина - порыв на коммуникациях. Об этом утром 15 июля сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Порыв произошел на улице Степной, из-за этого временно снижено давление при подаче воды. Ремонт уже ведется. Ориентировочное время окончания работ - 13 часов 15 июля.

Ответственная организация - ГУП РО «УРСВ». Организован подвоз воды по заявкам.

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