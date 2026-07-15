Выпадение 15-25 мм осадков ожидается в Ростове

Штормовое предупреждение объявили в Ростове и области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупредил жителей и гостей города о возможном ухудшении погоды. В течение дня 15 июля прогнозируют дождь с градом, ожидается выпадение 15-25 мм осадков.

- Поручил организовать подготовку сил и средств для реагирования во время непогоды, - написал в соцсетях Александр Скрябин.

Глава донской столицы попросил всех быть осторожными и планировать свои передвижения по городу с учетом погоды. В любых экстренных ситуациях нужно обращаться в службу «112».

Напомним, ранее в регионе объявили штормовое предупреждение. Грозовые ливни ожидаются сегодня, а также ночью и утором 16 июля.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Аграрии Ростовской области сообщили о проблемах в ходе полевых работ

Донские аграрии пожаловались на ситуацию с дизельным топливом и покупателями (подробности)