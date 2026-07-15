Режим повышенной готовности ввели для экстренных и коммунальных служб Ростова

Ожидаются грозовые ливни, град и ветер до 20-23 м/с. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону до полудня 17 июля ввели режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Причина - возможное ухудшение погоды, ожидаются грозовые ливни, град и ветер до 20-23 м/с. В донской столице может выпасть 15-25 мм осадков.

- Решение об установлении режима повышенной готовности приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Прошу быть внимательными и осторожными. Берегите себя и своих близких, - написал в соцсетях глава Ростова Александр Скрябин.

Напомним, в экстренных случаях нужно звонить по номеру «112».

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