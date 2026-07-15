Десять улиц планируют включить в грузовой каркас Ростова

За прошлый год количество ДТП с участием грузовиков снизилось на 34,2%. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в грузовой каркас Ростова-на-Дону войдут еще десять улиц. Об этом по итогам планерного совещания сообщил глава города Александр Скрябин.

В каркас войдут Малое Зеленое кольцо, Днепропетровская, Панфиловцев, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Троллейбусная и другие улицы. После этого транзитные грузовики не должны проходить через микрорайон Орджоникидзе.

- В 2027 году введение каркаса планируем в Ворошиловском и Октябрьском районах, в 2028 году - в Железнодорожном и Советском районах. На проспекте Королева (от Добровольского до бульвара Комарова) уже изменили схему движения: появилась дополнительная полоса для разворота, - добавил Александр Скрябин.

Параллельно ведется укрепление дорог с использованием новых смесей, позволяющих увеличивать межремонтный срок эксплуатации проезжей части до 10 лет.

Напомним, грузовой каркас создают для того, чтобы убрать фуры с узких городских улиц. По итогам работы за прошлый год количество ДТП с участием грузовиков снизилось на 34,2%, а в вечерние часы пик - на 73%.

Сейчас каркас охватывает 32 участка дорог из запланированных 82. Действует запрет на въезд большегрузов в часы пик.

При этом в сентябре 2025 года на пяти участках дороги разрешили проезд для грузовиков массой до 26 тонн, а в апреле 2026 года на десяти въездах в город в часы пик открыли проезд для большегрузов массой до 12 тонн. Ранее могли проезжать машины с массой в 3,5 тонны.

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