В Ростове осудили двоих мужчин за ночной разбой с оружием

Оба мужчины получили срок в колонии строгого режима. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростове за разбой осудили двух мужчин, которые ворвались ночью в дом к женщине с детьми и, угрожая оружием, отобрали у хозяйки деньги. Об этом сообщают в Ростовском областном суде.

Преступление произошло 10 мая 2024 года в Красносулинском районе. Ночью двое мужчин вместе с двумя сообщниками в масках проникли в частный дом. Внутри спали женщина и ее несовершеннолетние дети.

Разбойники угрожали потерпевшей сигнальным пистолетом и ножом. Они заставили ее открыть сейф и отдать деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба превысила 2,3 миллиона рублей.

В суде оба обвиняемых отрицали вину и утверждали, что не причастны к нападению. Однако Красносулинский районный суд признал их виновными. Соучастники получили по девять и десять лет в колонии строгого режима. Обоих также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Областной суд проверил материалы дела и оставил приговор без изменений. Он вступил в силу. Уголовное дело в отношении двух других участников нападения выделено в отдельное производство.

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