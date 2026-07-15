Более 230 общественных территорий благоустроили в Ростовской области за год

До 2030 года перед регионом стоит задача благоустроить не менее 949 общественных территорий. donland.ruФото:

В прошлом году в Ростовской области благоустроили более 230 общественных территорий. Это на 62 объекта больше запланированного. Среди них — детские площадки, парки, скверы и улицы в малых городах. Итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели на заседании правительства региона.

Министр ЖКХ Антонина Пшеничная сообщила, что с 2018 года на Дону обновили уже более 840 общественных пространств. На эти цели направили свыше 13,8 миллиарда рублей. Основная часть — 10,6 миллиарда — поступила из федеральной казны.

В ходе работ возникали и проблемы. В Сальском районе задерживали установку детских площадок, не все шло гладко и в Таганроге с Ростовом. В минЖКХ заверили: контракты с недобросовестными подрядчиками расторгнуты. Новые исполнители уже назначены, для отстающих объектов составлены четкие графики.

Особый разговор — за уходом.

— Ситуации, когда объект сдан, а траву не косят и мусор не убирают, недопустимы, — подчеркнула Пшеничная.

Она напомнила: следить за порядком обязаны муниципальные власти. Главам районов поручили взять эту работу под личный контроль.

Еще один важный акцент — сохранение деревьев. По поручению губернатора каждое решение о вырубке теперь рассматривают отдельно. Это помогло спасти десятки взрослых насаждений.

— Это уникальный формат преображения городов. Нужно сохранять зелень, подходить к каждому дереву точечно, учитывать историю и культуру места, — сказал губернатор Юрий Слюсарь. — И главное — ответственно выбирать подрядчиков и контролировать их на каждом этапе.

Напомним, в этом году онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий прошло в седьмой раз. Свой голос отдали более 475 тысяч человек старше 14 лет. По итогам определили 57 объектов-победителей. Они войдут в программу на ближайшие годы.

До 2030 года перед регионом стоит задача обновить не менее 949 общественных территорий и реализовать минимум три проекта-победителя всероссийского конкурса. В этом году в планах — еще 161 объект.

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