В заповеднике РАН предупредили об опасности из-за дельфинов у берегов Крыма

Купающимся не стоит приближаться даже к самому любопытному дельфину в воде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученый объяснил, почему представления, которые устраивают дельфины, близко подплывая к берегу, могут быть опасны. Об этом младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского - природного заповедника РАН Андрей Артов рассказал «КП - Крым».

В последнее время в соцсетях все чаще появляются видео, на которых дельфины подплывают почти вплотную к пляжам и устраивают настоящее шоу для отдыхающих. Однако, как пояснил специалист, такое поведение животных может быть небезопасным.

Чаще всего к берегу подплывают афалины – самые крупные и любопытные из черноморских дельфинов. В мае-июле у побережья становится больше корма – хамсы, ставриды и другой рыбы, поэтому морские млекопитающие чаще охотятся в прибрежной зоне и оказываются на виду у людей. Кроме того, афалины очень любознательны, им интересны люди, лодки и катера, а еще они одни из самых игривых животных в мире.

— Дельфины могут подплывать к берегу, чтобы найти себе обед, — пояснил Андрей Артов. — Но подплывать впритык они не будут, им нужно место для свободы – от двух до пяти метров.

Несмотря на дружелюбный настрой, эксперт призывает не забывать об осторожности. Дельфины могут случайно ударить человека хвостом или плавником – сила такого удара сравнима с ударом тяжелым предметом. Или, играя, способны утащить купальщика на глубину. Поэтому специалист рекомендует наблюдать за этими удивительными животными со стороны, не пытаясь подплыть к ним поближе.

Подпишись на нас в MAX и Telegram