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НовостиОбщество15 июля 2026 19:11

Хирург в Дагестане спас младенца уколом в кость

В Дагестане четырехмесячная девочка с эпилепсией выжила благодаря уколу в кость
Татьяна ТИХОНОВА
Сложная медицинская манипуляция спасла кроху.

Сложная медицинская манипуляция спасла кроху.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане хирург с помощью редкой методики спас жизнь четырехмесячному младенцу. Он выполнил укол в кость, чтобы купировать затяжной судорожный статус, рассказали в «КП – Северный Кавказ».

Девочка поступила в реанимацию Каспийской ЦГБ с приступом, который не удавалось остановить стандартными методами. Врачи не могли поставить внутривенный катетер — сосуды у ребенка были слишком малы и недоступны. В такой ситуации промедление могло стоить жизни.

Как объясняют медики, судорожный статус — это состояние, при котором припадок длится больше пяти минут либо повторяется так часто, что пациент не приходит в сознание между ними. У четырехмесячных детей купировать такие приступы особенно сложно.

На помощь пришел дежурный хирург Омар Гасанов. Он предложил внутрикостный доступ — введение препаратов прямо в кость. Это требует высокой квалификации и отличного знания анатомии.

— Омар Гасанов установил внутрикостную иглу. Судороги удалось остановить. После этого врачи поставили внутривенный катетер и продолжили терапию, — рассказали в больнице.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Девочка вместе с мамой остается в медучреждении и продолжает лечение.

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