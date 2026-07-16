До 2030 года в Ростовской области газифицируют 220 поселений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Правительство Ростовской области утвердило новую программу газификации до 2030 года. За это время газовые сети проведут еще в 220 населенных пунктов, рассказали в правительстве региона.
- Мы максимально упростили процесс. Заявки можно подать онлайн через портал госуслуг или в МФЦ. Заключение жителями комплексного договора позволит сократить сроки работ от проектирования до пуска газа, — отметил первый замдиректора газораспределительной компании Илья Сафронов.
Новый план продолжит успехи прошлой пятилетки. За последние годы специалисты проложили полторы тысячи километров труб, а доступ к топливу получили жители 115 поселений. Власти также газифицировали десятки школ и больниц.
Для ускорения работы в регионе расширили список льготников по социальной догазификации. Донские семьи могут вернуть до 100 тысяч рублей за строительные работы внутри своего участка.
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