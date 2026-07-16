До 2030 года в Ростовской области газифицируют 220 поселений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Ростовской области утвердило новую программу газификации до 2030 года. За это время газовые сети проведут еще в 220 населенных пунктов, рассказали в правительстве региона.

- Мы максимально упростили процесс. Заявки можно подать онлайн через портал госуслуг или в МФЦ. Заключение жителями комплексного договора позволит сократить сроки работ от проектирования до пуска газа, — отметил первый замдиректора газораспределительной компании Илья Сафронов.

Новый план продолжит успехи прошлой пятилетки. За последние годы специалисты проложили полторы тысячи километров труб, а доступ к топливу получили жители 115 поселений. Власти также газифицировали десятки школ и больниц.

Для ускорения работы в регионе расширили список льготников по социальной догазификации. Донские семьи могут вернуть до 100 тысяч рублей за строительные работы внутри своего участка.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАЖЕ

Спасатели потушили 12 техногенных пожаров в Ростовской области

За сутки сотрудники МЧС ликвидировали почти 30 пожаров на территории Ростовской области (подробнее)