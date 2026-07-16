В Ростове-на-Дону прошел Всероссийский семинар для казачьей молодежи

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

С 8 по 11 июля 2026 года в Ростове-на-Дону на базе Южного федерального университета прошел Всероссийский семинар для казачьей молодежи по развитию предпринимательства. В рамках деловой программы прозвучало экспертное выступление научного руководителя банка «Центр-инвест», профессора, д. э. н. Василия Высокова, посвященное переосмыслению казачьего опыта в контексте современных вызовов и трансформаций.

Семинар объединил более 40 молодых казаков в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России, заинтересованных в реализации социально значимых инициатив и развитии собственного дела. Цель мероприятия — повышение уровня предпринимательских компетенций у казачьей молодежи и формирование условий для реализации молодежных предпринимательских проектов.

В основе выступления профессора В. В. Высокова — метафора «казачьей лавы»: строя, который мгновенно меняет структуру по единому сигналу, сохраняя жесткое ядро управления для достижения цели в любой ситуации. Хуторская система, где каждый отвечает за себя и модернизацию своего хозяйства, — основа эффективного малого бизнеса.

— Все, что сегодня преподносят как agile и гибкие методологии, было описано казаками еще в 1910 году. Лава — это не хаос. Это управляемая гибкость, где сигнал командира обязателен, а строй адаптируется под любую угрозу. Без ядра — разброд, без гибкости — смерть в первом же кризисе. Социологи говорят о зарплате в МСП на 30% ниже, чем в корпорациях. Но казак (предприниматель) готов терять эти деньги за радость самостоятельного принятия решений. Это не про деньги — это про волю, — подчеркивает профессор Высоков.

В современном мире жизнеспособными и эффективными остаются структуры, когда каждое звено стремится повышать эффективность других участников. Только когда каждый повышает эффективность каждого, реализуется модель непрерывного инновационного развития.

Реализуя такой принцип, эксперты банка за два месяца обучили искусственному интеллекту более 1000 чиновников, клиентов и партнеров. Благодаря такой работе, банк последовательно создает новую среду технологичных участников, способных преодолевать кризисы за счет новых решений и согласованности действий.