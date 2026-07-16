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НовостиОбщество16 июля 2026 7:56

В Ростовской области выставили на торги долги «Южной Стали»

Долги шахтинской компании на сумму свыше 200 млн рублей выставили на торги
Ангелина СКИБА
На продажу выставили дебиторскую задолженность.

На продажу выставили дебиторскую задолженность.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области выставили на продажу дебиторскую задолженность ООО «Южная сталь» (Шахты). Информацию опубликовали на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Организатор - конкурсный управляющий. Представлены права требования на разные суммы, от 1,9 млн до 76,8 млн рублей. Общая сумма пяти лотов - более 200 млн рублей.

Заявки будут принимать с 20 июля до 12 сентября 2026 года. Для участия в торгах заявители должны внести задаток в размере 20% от начальной цены. Величина снижения начальной стоимости для четырех лотов составляет 35%, для одного лота - 50%. Цена на последнем этапе торгов является минимальной ценой.

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