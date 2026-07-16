Бессонница и головные боли указали на смертельно опасное заболевание у кузбассовца

После полной диагностики пенсионера направят на госпитализацию для лечения. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

У жителя Кузбасса с бессонницей и головными болями нашли смертельно опасное заболевание. Об этом сообщает издание vse42.ru.

77-летний мужчина долгое время жаловался на усталость, снижение работоспособности, частые боли в голове и проблемы со сном. Эти симптомы казались неспецифическими, и он не придавал им значения. Однако обследование в ККДЦ им. И.А. Колпинского показало: причина — злокачественная опухоль толстого кишечника.

Заместитель главного врача Людмила Короленко по результатам лабораторных и эндоскопических исследований выявила онкопатологию на первой стадии. Тяжелая анемия, которую также обнаружили у пациента, оказалась не диагнозом, а следствием основного заболевания.

Сейчас мужчина продолжает обследование в Центре амбулаторной онкологической помощи. После полной диагностики его направят на госпитализацию для лечения.

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