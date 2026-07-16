Четыре года в колонии проведет опекунша за истязания девочки в Кузбассе

Опекуншу за жестокие методы воспитания отправили в колонию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский областной суд оставил в силе приговор 40-летней жительнице Кузбасса, которую осудили за истязания над шестилетней девочкой под опекой. Об этом сообщает издание vse42.ru.

История получила огласку после эфира программы «Мужское / Женское» в июле 2024 года. Мариинский городской суд признал женщину виновной в истязании опекаемой девочки и неисполнении обязанностей по воспитанию. Кемеровский областной суд отклонил апелляции как защиты, так и обвинения, оставив приговор без изменений.

- Следствие установило, что женщина оформила опеку над девочкой, оставшейся без родителей. Однако уже через год стала систематически издеваться над ребенком, - рассказывают в издании.

Поводом для наказаний становились любые провинности: некачественная уборка, жалоба воспитателю на пьянство опекунши, неправильное произношение слов при чтении.

- За проблемы с чтением женщина ударила девочку лбом о кухонный стол. За неаккуратный почерк заставляла стоять по 12 часов в углу холодной туалетной комнаты. Однажды разбила ребенку лоб о стену. В качестве наказаний использовала фрагмент швабры и ремень. Также заставила девочку две недели спать обнаженной у холодного порога входной двери.

Суд первой инстанции назначил опекунше четыре года колонии общего режима и взыскал 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Защита требовала отмены приговора, обвинение — усиления наказания до четырех лет и двух месяцев, а также увеличения компенсации до миллиона рублей. Однако судебная коллегия оставила решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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