Почетных доноров чествовали в Ростове

Церемония награждения состоялась в Ростове. Фото: Елена СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону состоялась церемония награждения жителей региона знаками «Почетный донор Ростовской области» и «Почетный донор России», сообщают власти региона.

Напомниим, звание в регионе учредили по решению губернатора. В 2025 году почетный статус получили 1 174 жителя Дона, сдавших кровь от 30 до 40 раз или плазму от 40 до 60 раз. Кроме нагрудного знака и удостоверения, назначается единовременная выплата в размере регионального прожиточного минимума.

- Донорская кровь нужна ежедневно в большинстве стационаров при операциях, для лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями и ожогами, рожениц и новорожденных. Доноры делом помогают врачам в борьбе за жизнь пациентов, - подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

Популяризацией и поддержкой донорства занимается Общественная палата Ростовской области.

- Порядка 10 лет занимаемся популяризацией этого движения и привлечением новых доноров. В этот раз присутствуем на мероприятии, где чествуем новых почетных доноров. Это не просто моральное вознаграждение, но и материальное, что тоже достаточно важно в наше время, — отметил заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, член Общественной палаты РФ Александр Нечушкин.

Также в рамках мероприятия организовали презентацию и гашение почтовой марки, посвященной донорству костного мозга и юбилею всероссийского проекта «Бесценное письмо».

При общем федеральном тираже в 189 тысяч экземпляров, в Ростовскую область поступили 5 400 штук поточвых марок. На них изображена иллюстрация, символизирующая передачу биоматериала от донора к пациенту. Номинал марки - 50 рублей.

Желающие приобрести марку и конверт с оттиском специального художественного штемпеля могут обратиться в центральное почтовое отделение Ростова-на-Дону (проспект Ворошиловский, 91).

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