После громкого убийства официантки посетитель кафе в Кузбассе избежал срока

Посетители успели убежать, а официантка спастись не смогла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе мужчина, напавший с ножом на девушку в кафе на виду у камер, отчего она скончалась на месте, не получил реальный срок. Об этом сообщает издание vse42.ru.

Трагедия произошла 2 сентября прошлого года в одном из заведений Новокузнецка.

- Вооруженный ножом мужчина бросился к двум посетителям. Те выбежали на улицу, заблокировали входную дверь и стали звать на помощь. Однако сотрудница кафе оказалась внутри и не успела спастись. Мужчина нанес ей как минимум два удара. От полученных ран женщина скончалась на месте, - рассказали в издании.

В ходе следствия выяснилось, что подсудимый страдает психическим расстройством. Кемеровский областной суд принял это во внимание и не стал назначать ему наказание в виде лишения свободы. Вместо этого мужчину направили на принудительное лечение в стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

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