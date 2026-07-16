Дончане стали на 38% чаще оформлять детские банковские карты Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Детская банковская карта — инструмент для развития финансовой грамотности. Она учит ребенка ответственно тратить деньги на повседневные нужды (проезд, еда, канцтовары) и дает родителям контроль за расходами. За первое полугодие 2026 года дончане оформили 38,7 тыс. карт для своих детей. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Сбер.

Если в 2025 году каждый месяц ростовчане оформляли в среднем по 4,6 тыс. карт, то в первом полугодии текущего года этот показатель вырос до 6,5 тыс. карт ежемесячно. Чаще всего детские карты заказывали в январе и июне: после зимних каникул и к старту новой учебной четверти, а в июне — в преддверии летних лагерей и каникулярных поездок.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов

- Сегодня финансовая грамотность становится таким же важным навыком, как умение пользоваться цифровыми сервисами. Детская банковская карта — это не просто удобный способ оплаты, а первый шаг к формированию ответственного отношения к деньгам. У ребенка появляется мобильное банковское приложение, похожее на «взрослую» версию, где он может отслеживать баланс, переводить деньги друзьям, учиться планировать расходы и даже накапливать свои сбережения. Такой подход помогает не только обеспечить безопасность, но и сделать разговор о деньгах частью семейного воспитания, формируя полезные финансовые привычки с раннего возраста, - отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.