Под Чалтырем для складского комплекса распланируют 120 га сельхозземель

Территория примыкает к трассе Р-280 «Новороссия». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под Чалтырем в Ростовской области для складского комплекса распланируют 120 га сельскохозяйственных земель. Для этого потребуется сменить их назначение, сообщает «Город N».

Территория находится недалеко от донской столицы и примыкает к трассе Р-280 «Новороссия». Зарегистрировано около 2,8 тысячи участков и почти 600 объектов капитального строительства.

Собственники земли и детали проекта неизвестны, инвестора также пока не называют.

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