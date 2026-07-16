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НовостиЭкономика16 июля 2026 11:28

Под Чалтырем для складского комплекса распланируют 120 га сельхозземель

Складской комплекс планируют построить в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Территория примыкает к трассе Р-280 «Новороссия».

Территория примыкает к трассе Р-280 «Новороссия».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под Чалтырем в Ростовской области для складского комплекса распланируют 120 га сельскохозяйственных земель. Для этого потребуется сменить их назначение, сообщает «Город N».

Территория находится недалеко от донской столицы и примыкает к трассе Р-280 «Новороссия». Зарегистрировано около 2,8 тысячи участков и почти 600 объектов капитального строительства.

Собственники земли и детали проекта неизвестны, инвестора также пока не называют.

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