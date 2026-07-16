В Таганроге ремонт пострадавшей от БПЛА школы №26 завершат в августе

Рабочие уже заменили окна и двери, восстановили кровлю. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт пострадавшей от БПЛА школы №26 в Таганроге планируют завершить 20 августа. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

- Сейчас ведется внутренний ремонт помещений. Контракт с подрядчком заключен 10 июля. Срок сдачи - 20 августа. Строители работают ежедневно, - рассказала Светлана Камбулова.

Рабочие уже заменили окна и двери, восстановили кровлю и отремонтировали систему отопления.

На ремонт и закупку утраченного имущества направили более 12 млн рублей из резервного фонда администрации Таганрога. Глава города потребовала приобрести для образовательного учреждения мебель и оборудование. Материально-техническую базу должны обновить к началу учебного года.

- Наша принципиальная задача - 1 сентября дети должны войти в родные классы, - подчеркнула Светлана Камбулова.

Напомним, школа серьезно пострадала во время атаки БПЛА, были повреждены фасад, кровля и оконные блоки. С 30 марта в пострадавшем здании действовал режим ЧС. Учебный год детям пришлось завершать в стенах другого учреждения.

Добавим, ранее воздушная опасность в Неклиновском районе едва не сорвала сдачу ЕГЭ.

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