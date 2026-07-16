Банк «Центр-инвест» продолжает прием заявок на конкурс «Траектория обучения будущего: Персонализация с применением ИИ»

Фото: freepik.ru

Банк «Центр-инвест» продолжает прием заявок для участия в студенческом конкурсе «Траектория обучения будущего: Персонализация с применением ИИ». Призовой фонд конкурса составляет 1,5 млн рублей. Его организаторами являются Совет ректоров юга России и банк «Центр-инвест».

Конкурс направлен на трансформацию образовательного процесса: команды из не менее чем двух студентов и наставника разрабатывают персонализированные образовательные траектории по семи направлениям — от информационных технологий и искусственного интеллекта до дизайна, педагогики и социальных коммуникаций. Каждый проект включает анализ профиля студента, компетентностных потребностей и требований рынка труда, а также описание использованных ИИ-инструментов и промптов.

Работы оцениваются по 100-балльной шкале и для них предусмотрены три специальные номинации:

- «Лучшее применение ИИ для персонализации»;

- «Самая инновационная траектория»;

- «Лучшая связь с требованиями рынка труда».

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Всего на конкурс уже поступило 40 заявок из 11 вузов юга России. Заявки поданы командами Астраханского государственного технического университета, Азово-Черноморского инженерного института Донского ГАУ, Волгоградского государственного технического университета, Донского ГАУ, Донского государственного технического университета, Майкопского государственного технологического университета, РГЭУ (РИНХ), МТУСИ, Армавирского государственного педагогического университета, Южного федерального университета, включая филиал в Геленджике.

Защита проектов пройдет до 30 сентября, подведение итогов и награждение — до 31 октября 2026 года. Прием заявок продлен до 1 сентября 2026 года.

Регистрация команд и подача заявки — на сайте конкурса.

Конкурс продолжает линию банка «Центр-инвест» по развитию образовательных инициатив на юге России: банк поддерживает проекты, которые формируют у студентов практические компетенции работы с ИИ и создают базу готовых к внедрению моделей персонализированного обучения для вузов региона.

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