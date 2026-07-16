Жители Ростова сообщили о громких звуках 16 июля

Звуки раздавались во время действующего в регионе предупреждения о воздушной опасности. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о громких звуках, которые слышали днем 16 июля. Люди предположили, что работали силы ПВО.

Отметим, звуки раздавались во время действующего в регионе предупреждения о воздушной опасности. Напомним, примерно в тот же период времени глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала об угрозе БПЛА по городу.

Добавим, в ночь на 16 июля 25 БПЛА уничтожили в Таганроге, Аксайском, Веселовском, Октябрьском (сельском), Шолоховском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Таганроге ремонт пострадавшей от БПЛА школы №26 завершат в августе

12 млн рублей выделили в Таганроге на ремонт школы, пострадавшей от БПЛА (подробности)