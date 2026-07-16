Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 16:07

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Сотовые операторы сообщили об отключениях мобильного интернета в Ростовской области
Екатерина РУДЕНКО
Сотовые операторы сообщили об отключениях мобильного интернета в Ростовской области.

Сотовые операторы сообщили об отключениях мобильного интернета в Ростовской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 16 июля, некоторые сотовые операторы предупредили жителей Ростовской области о возможных проблемах со связью. Соответствующие уведомления начали поступать на мобильные телефоны пользователей.

- В вашем регионе может временно отключаться мобильный интернет, но все важные сервисы продолжат работать, — говорится в тексте рассылки.

Напомним, ранее в региональном министерстве цифрового развития составили списки сайтов для работы без ограничений во время перебоев сети. Первоначально в перечень включили десятки площадок, среди которых оказались маркетплейсы, видеосервисы, портал госуслуг и национальный мессенджер Max.

Позднее к этому списку добавили сайты государственных ведомств, навигационные сервисы и несколько СМИ, включая «Комсомольскую правду». Сейчас операторы связи уже выполнили необходимые технические настройки для бесперебойного доступа к этим ресурсам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работающие при перебоях интернета сайты назвали в минцифры Ростовской области

Ряд сайтов будут доступны жителям Дона даже во время перебоев с мобильным интернетом (подробнее)