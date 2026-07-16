В Ростовской области расширили налоговые льготы для бизнеса. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли закон о новых налоговых льготах для бизнеса. Такая информация появилась на сайте ведомства.

- На Дону хорошо зарекомендовала себя практика инвестиционного налогового вычета для предприятий. Этот механизм позволяет быстро решить проблемы в образовательной и культурной сфере, — пояснил председатель регионального парламента Александр Ищенко.

Теперь право на такой налоговый вычет получили предприниматели, которые спонсируют муниципальные и государственные спортивные школы для детей.

Также депутаты утвердили сниженную ставку по упрощенной системе налогообложения для коммерческих клиник, оказывающих услуги ЭКО. Весь 2026 год медицинские организации будут платить 10 процентов вместо 15 по схеме учета доходов и расходов.

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