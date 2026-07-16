В Ростове прокуратура помогла матери девятерых детей вернуть 900 тысяч рублей

В Ростове прокуратура помогла многодетной матери вернуть 900 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Региональная прокуратура помогла матери девятерых детей из Ростова вернуть социальные выплаты. Об этом рассказали в социальных сетях надзорного ведомства.

- С февраля текущего года выплаты необоснованно были прекращены, что послужило основанием для обращения прокурора в суд с иском в защиту прав женщины, — пояснили специалисты.

Сотрудники ведомства добились возобновления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием несовершеннолетних. В результате прокурорского вмешательства многодетной ростовчанке сделали перерасчет на сумму почти 900 тысяч рублей.

Напомним, ранее прокуратура Ростовской области запустила горячую линию по вопросам здравоохранения. Местные жители могут ежедневно сообщать правоохранителям о нарушениях при выдаче льготных лекарств.

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