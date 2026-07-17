В Ростовской области камеры организаций могут подключить к «Безопасному городу»

В систему «Безопасный город» в Ростове интегрировано более шести тысяч камер видеонаблюдения. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области.

В Ростовской области могут серьезно обновить систему видеонаблюдения «Безопасный город». С таким предложением выступил губернатор Юрий Слюсарь.

Всего к этой системе в донской столице подключено уже больше шести тысяч видеокамер. Более 250 из них оснащены функцией биометрического распознавания лиц. Благодаря этому за год удалось задержать более 150 правонарушителей, треть из которых числилась в федеральном розыске.

При этом Юрий Слюсарь считает, что потенциал технологий можно использовать еще шире. Он предложил создать правовые и технические условия, чтобы подключить к «Безопасному городу» камеры обычных организаций и бизнеса. Например, камеры частных компаний могли бы присматривать за площадками с мусорными контейнерами и фиксировать тех, кто мусорит и нарушает правила благоустройства.

— Необходимо, чтобы количество перешло в качество, — прокомментировал губернатор.

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