В Ростовской области упали темпы сдачи жилой недвижимости

Объемы ввода жилья в Ростовской области за полгода сократились почти на 6%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев этого года в Ростовской области сдали 1 138,7 тысячи квадратных метров жилья, что на 5,9% меньше, чем за такой же период прошлого года, то есть регион недосчитался 71,4 тысячи квадратных метров. Об этом со ссылкой на Росстат сообщил «Единый ресурс застройщиков».

В июне застройщики ввели в эксплуатацию 231,9 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, что уступает прошлогоднему июню сразу на 13,3%, или на 35,6 тысячи квадратных метров.

Примечательно, что до этого два месяца подряд жилищное строительство уверенно росло, так что июньский спад прервал положительную динамику. При этом Ростовская область по-прежнему входит в число лидеров по стране. По общему объему сданного жилья регион стабильно удерживает седьмое место.

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