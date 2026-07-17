В Ростове подросткам на лето предложили подработку с оплатой от 4300 рублей за смену

В Ростовской области резко вырос спрос на услуги промоутеров. Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области резко вырос спрос на услуги промоутеров. Аналитики популярного сервиса объявлений отмечают, что ребята все чаще выбирают на лето подработку в сфере курьерской доставки, промоакций и раздачи объявлений. При этом в Ростове промоутерам готовы платить больше, чем в Краснодаре.

По данным специалистов, на юге России количество вакансий по раздаче объявлений для кандидатов от 16 лет увеличилось в 2,1 раза по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Средний доход за одну смену здесь составляет 3 700 рублей. Рост числа таких предложений эксперты связывают с началом летнего сезона и каникул у студентов и школьников.

На втором месте по популярности оказались промоутеры. Число таких вакансий выросло на 28%, а оплата за смену оценивается в 3 600 рублей. В самой Ростовской области спрос на промоутеров увеличился на 92%, а ставка за смену достигла 4 300 рублей, что на 80% превышает прошлогодние показатели.

Для сравнения, в соседнем Краснодарском крае число предложений для промоутеров выросло всего на 17%, а их посменный заработок составляет 3 700 рублей. Кроме того, на Кубани зафиксирован 4%-й рост вакансий для курьеров со средней ежемесячной зарплатой 27 400 рублей.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также

В Ростове составили рейтинг вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей