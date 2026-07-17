В Ростове каждый третий офисный сотрудник спорит из-за кондиционера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Около трети офисных сотрудников в Ростове сталкиваются с разногласиями на рабочем месте из-за использования кондиционеров. По результатам исследования сервиса SuperJob, 32% работников признались, что в их коллективах случаются подобные споры. В то же время большинство горожан (53%) отметили, что микроклимат в офисе не становится причиной для ссор. Еще 15% респондентов сообщили, что в их рабочих помещениях климатическая техника вовсе отсутствует.

— Женщины вступают в климатические споры чаще мужчин: о конфликтах рассказали 34% сотрудниц против 30% среди коллег-мужчин. Кроме того, на такие ситуации чаще жалуются специалисты старше 45 лет, — рассказали эксперты.

Уровень образования и доходов также влияет на статистику разногласий. Так, из-за кондиционеров спорят 35% ростовчан с высшим образованием и 29% — со средним профессиональным. При этом сотрудники с ежемесячной заработной платой от 150 тысяч рублей заявляли о перепалках в коллективе чаще, чем те, чей заработок ниже этой суммы.

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