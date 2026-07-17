Донские предприятия задолжали сотрудникам почти 13 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области завели уголовные дела против руководителей местных компаний, которые задолжали 260 своим сотрудникам в общей сложности 12,8 миллиона рублей.

Как сообщили в региональном следкоме, для обеспечения выплат на имущество работодателей уже наложили арест на сумму 7,5 миллиона рублей. Следователи продолжат работу до тех пор, пока права граждан не восстановят, а долги не погасят полностью.

Параллельно ведомство жестко контролирует миграционную ситуацию.

— За такие правонарушения к уголовной ответственности привлекли ряд должностных лиц, а резонансные дела уже переданы в суд, — рассказали в следкоме.

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