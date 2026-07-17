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НовостиОбщество17 июля 2026 5:08

Донские предприятия задолжали сотрудникам почти 13 млн рублей

В Ростовской области за долги по зарплате арестовали имущество компаний на сумму 7,5 млн рублей
Анна ШИЛЯЕВА
Донские предприятия задолжали сотрудникам почти 13 млн рублей.

Донские предприятия задолжали сотрудникам почти 13 млн рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области завели уголовные дела против руководителей местных компаний, которые задолжали 260 своим сотрудникам в общей сложности 12,8 миллиона рублей.

Как сообщили в региональном следкоме, для обеспечения выплат на имущество работодателей уже наложили арест на сумму 7,5 миллиона рублей. Следователи продолжат работу до тех пор, пока права граждан не восстановят, а долги не погасят полностью.

Параллельно ведомство жестко контролирует миграционную ситуацию.

— За такие правонарушения к уголовной ответственности привлекли ряд должностных лиц, а резонансные дела уже переданы в суд, — рассказали в следкоме.

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