Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июля 2026 5:21

В Ростовской области за сутки, 16 июля, произошло 28 пожаров

На Дону 16 июля спасатели боролись с девятью техногенными пожарами
Елена РЕПИНА
В Ростовской области за сутки, 16 июля, произошло 28 пожаров.

В Ростовской области за сутки, 16 июля, произошло 28 пожаров.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области минувшие сутки, 16 июля, выдались напряженными для спасателей. Как рассказали в региональном МЧС, всего в этот день на Дону случилось 28 пожаров. Из них девять носили техногенный характер, 12 раз горела трава, семь — мусор. Также в этот день спасатели устраняли последствия двух аварий.

— К работе привлекали 212 человек, были задействованы 53 единицы техники, — сказали в профильном ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 17 июля в пяти районах области отразили атаку БПЛА.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также

В Ростовской области в ночь на 17 июля отразили атаку БПЛА

Обломки сбитого дрона вызвали пожар на пшеничном поле в Аксайском районе