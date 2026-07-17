Горячую воду на две недели отключат в микрорайоне Платовском в Ростове

Горячей воды не будет на улицах Теряева, Тимофеева и Художественной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На трех улицах микрорайона Платовского в Ростове-на-Дону не будет горячей воды с 24 июля по 6 августа. Об этом в соцсетях предупредила глава минЖКХ Антонина Пшеничная.

Горячей воды не будет на улицах Теряева, Тимофеева и Художественной.

Причина временного отключения - гидравлические испытания и плановые работы на теплосетях, необходимые при подготовке к отопительному периоду. Ответственная за проведение работ организация - АО «Краснодартеплосеть».

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