Российские путешественники в Аргентине смогут расплачиваться за товары по QR-коду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Все большее число россиян применяют за рубежом оплату по QR-коду. Чаще всего таким способом оплачивают продукты в супермаркетах, электронику, одежду. Так ВТБ отмечает, что пользователи банка с начала года совершили более 500 тыс. оплат за рубежом по QR-коду объемом свыше 1,6 млрд рублей. Это в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также сообщается, что с недавнего времени оплата напрямую с российского банковского счета стала доступна и в Аргентине. Эта страна стала первой в Латинской Америке, где банк запустил оплату по QR-коду.

- Это направление — одно из трех самых востребованных у российских туристов на континенте, интерес к стране только укрепляется результатами футбольной сборной на последних чемпионатах мира. Новые технологии покрывают практически все форматы QR-кодов, которые встречаются в Аргентине. До конца года мы планируем расширить географию сервиса до 10 направлений, включая другие государства региона, — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса.

Эксперты уточняют, что при оплате товаров в Аргентине средства списываются с рублевого счета, а банк автоматически конвертирует их в аргентинский песо.