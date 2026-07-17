Ландшафтный пожар тушат в районе села Покровское в Ростовской области

Полную ликвидацию пожара пока не объявляли. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 17 июля, ландшафтный пожар разгорелся вблизи села Покровское в Ростовской области. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Вызов поступил в 14:34. Огонь прошел 100 кв. метров по сухой растительности, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Потушили пожар к этой минуте или нет, неизвестно. Количество сил и средств на месте происшествия также не уточнили.

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