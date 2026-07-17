ИИ поможет оценить объем выхлопов в Ростове и Новочеркасске

Данные соберут с помощью видеокамер. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компьютерное зрение поможет оценить объем выхлопов на дорогах в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Два донских города участвуют в федеральной программе «Чистый воздух», сообщает «Город N».

Специалистов интересует воздух вблизи дорог с самым интенсивным трафиком. Сначала соберут данные с помощью видеокамер. На 118 участках проезжей части в Новочеркасске запишут 708 видеофайлов, на 539 участках дорог в Ростове - 3234 видеофайла.

После этого материалы с помощью компьютерного зрения изучит искусственный интеллект. Из анализа исключен общественный транспорт. ИИ определит, сколько в потоке легковых машин, сколько фургонов и микроавтобусов до 3,5 тонн, а также сколько грузовиков до 12 тонн и более 12 тонн.

После этого начентся обобщение информации: будут учитываться виды транспорта, скорость движения, продолжительность заторов. В итоге вся эта работа поможет выяснить, где, в какое время и на сколько увеличиваются выхлопы.

Показатели должны собрать до 10 сентября. По информации издания, подобную проверку проводили в 2023 году, но эти данные устарели. Работа проводится для снижения вредных выбросов.

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