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НовостиОбщество17 июля 2026 16:44

В Ростовской области за 90 млн рублей обновляют дорогу в Кагальницком районе

В Ростовской области начали масштабный ремонт 5,7 км дорог в Кагальницком районе
Елена РЕПИНА
В Кагальницком районе Ростовской области дорожники приступили к плановому ремонту автомобильной дороги регионального значения.

В Кагальницком районе Ростовской области дорожники приступили к плановому ремонту автомобильной дороги регионального значения.

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кагальницком районе Ростовской области дорожники приступили к плановому ремонту автомобильной дороги регионального значения. Стоимость обновления участка протяженностью 5,7 км составляет порядка 90 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сейчас специалисты занимаются укреплением дорожного основания. На объекте применяется технология ресайклинга: после предварительного фрезерования старого покрытия специальная машина измельчает и перемешивает асфальтогранулят и щебеночно-песчаную смесь с цементом и битумной эмульсией, создавая прочную конструкцию. Такой метод позволяет значительно увеличить несущую способность полотна, что крайне важно для региональных дорог с высокой интенсивностью движения.

Заместитель губернатора – министр транспорта Алена Беликова подчеркнула, что качество дорожного основания — залог долговечности. По ее словам, использование ресайклера позволяет не просто «залатать» дорогу, а создать прочный фундамент, готовый к будущим нагрузкам.

Отметим, маршрут обеспечивает транспортную связь сел с районным центром и федеральной трассой «Дон». Ремонт на участке планируют завершить к концу августа этого года.

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