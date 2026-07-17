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НовостиПроисшествия17 июля 2026 17:35

В Ростове на Суворовском загорелась квартира

В Ростове сняли на видео пожар в многоэтажке
Елена РЕПИНА
В доме на улице Дмитрия Петрова загорелась квартира.

В доме на улице Дмитрия Петрова загорелась квартира.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону в пятницу, 17 июля, в микрорайоне «Суворовский» произошло ЧП. Как рассказали очевидцы, в доме на улице Дмитрия Петрова загорелась квартира. По словам свидетелей инцидента, она расположена на шестом этаже.

Очевидцы сняли происшествие на видео и опубликовали его в городском паблике. На кадрах видно, как клубы черного дыма валят из окна балкона.

Как рассказали в региональном МЧС, площадь пожара составила десять квадратных метров. Он уже полностью ликвидирован.

— С огнем боролись 24 человека личного состава, также были задействованы две спецмашины, — добавили в экстренном ведомстве.

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