Большинство ростовчан при поиске работы рассчитывают только на себя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики провели исследование, касающееся трудоустройства жителей Донской столицы. Оказалось, что половина опрошенных ростовчан (50%) при поиске работы полагаются исключительно на собственные силы.

Среди тех, кто все же рассчитывает на поддержку со стороны, каждый четвертый (26%) надеется на друзей и приятелей. Еще 14% респондентов готовы довериться коллегам, 11% — родителям, и по 9% — супругам или другим родственникам. Меньше всего горожане склонны обращаться к однокурсникам (7%), бывшему руководству (5%) и одноклассникам (4%).

— Взгляды на поиск работы заметно различаются в зависимости от пола и возраста. Мужчины чаще женщин рассчитывают на помощь коллег, родителей, родственников, а также бывших соучеников — однокурсников и одноклассников, - рассказали эксперты платформы SuperJob.

Женщины, напротив, несколько больше доверяют прежнему начальству и гораздо чаще предпочитают действовать самостоятельно.

Кроме того, чем моложе респонденты, тем шире круг их потенциальных помощников. Так, среди участников опроса до 35 лет на друзей готовы положиться 37%, на родителей — 20%, на коллег — 18%, а на вторую половину — 15%. В то же время 62% представителей поколения 45+ уверены, что справятся с трудоустройством сами, тогда как среди молодежи до 35 лет этого мнения придерживаются 40%.

Определенное влияние оказывает и уровень образования. Горожане с высшим образованием ради нового места чаще обращаются к друзьям, коллегам и одноклассникам, чем выпускники колледжей. Опрошенные со средним профессиональным образованием, напротив, сильнее надеются на помощь родителей и однокурсников, а также чаще полагаются только на себя.

Размер текущего заработка тоже диктует свои стратегии. Граждане с доходом до 100 тысяч рублей в вопросах трудоустройства рассчитывают на родителей, других родственников и супругов чаще, чем те, кто зарабатывает больше. Опрошенные с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей склонны доверять однокурсникам. Жители города с доходом от 150 тысяч рублей в основном полагаются на друзей, коллег, а также на авторитет бывшего руководства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Ландшафтный пожар тушат в районе села Покровское в Ростовской области