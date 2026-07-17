В Таганроге объявили об угрозе атаки БПЛА в ночь на 18 июля

В Таганроге Ростовской области в ночь на 18 июля объявлена угроза атаки вражеских БПЛА. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге Ростовской области в ночь на 18 июля объявлена угроза атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова. Она экстренно обратилась к местным жителям через свои официальные каналы связи. Людей просят соблюдать максимальную бдительность.

— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам. Сохраняйте спокойствие, — сказала Светлана Камбулова.

Она особо подчеркнула, что в этот период категорически запрещается вести фото- и видеосъемку, чтобы не раскрывать работу оборонных систем.

В случае обнаружения дронов или их обломков жителей просят не приближаться к ним и сразу передавать информацию в полицию либо по единому номеру экстренных служб 112.

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