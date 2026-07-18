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НовостиОбщество18 июля 2026 5:18

Власти Ростовской области и Госавтоинспекция договорились об усилении контроля на трассах

На Дону ужесточат контроль за большегрузным транспортом
Екатерина ПОПОВА
На Дону ужесточат контроль за большегрузным транспортом.

На Дону ужесточат контроль за большегрузным транспортом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилом Черниковым. Стороны обсудили две ключевые проблемы региона: реконструкцию трассы М-4 «Дон» и ситуацию с движением большегрузов по областным дорогам. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Капитальный ремонт М-4 на территории Ростовской области продолжается уже несколько лет и охватывает почти 100 километров. После завершения работ трасса станет шестиполосной, что должно увеличить пропускную способность и снизить аварийность. Однако на время реконструкции в зонах производства работ регулярно возникают заторы. Водители теряют время в пробках, что провоцирует резкие маневры и повышает риски ДТП. В ответ Госавтоинспекция планирует усилить профилактическую работу на проблемных участках.

Отдельной темой стал контроль за большегрузным транспортом — фуры, выстраивающиеся в два ряда, перекрывают движение и создают дополнительные препятствия для остальных участников дорожного движения. В отношении большегрузов будут проработаны технические решения и ужесточен контроль.

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