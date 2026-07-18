В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности на Дону 18 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области до конца 18 июля и в течение 19 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса в Ростове-на-Дону, Батайске, Новочеркасске, Донецке, Каменске-Шахтинском и еще в восьми районах. Об этом сообщили в донском МЧС.

В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение. В зоне риска — Аксайский, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Каменский, Кагальницкий, Мясниковский и Советский районы.

– Не разводите огонь, не сжигайте траву и мусор, не бросайте окурки. Проверьте проводку и электроприборы дома. При обнаружении пожара — сразу звоните 112, – напомнили в МЧС.

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