Подрядчик для ремонта подземного перехода на Кировском нашелся в Ростове

Ремонт подземного перехода на Кировском обойдется в 46,7 млн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону нашелся подрядчик для ремонта подземного перехода на Кировском проспекте. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Тендер на выполнение работ был объявлен 6 июля с начальной ценой 46,7 миллиона рублей. По итогам конкурса была подана только одна заявка. И контракт будет заключен с единственным участником.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить общестроительные работы, а также восстановить мозаичное панно, которое пострадало при предыдущем ремонте. Кроме того, необходимо обновить системы электроснабжения, вентиляции и другие коммуникации.

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