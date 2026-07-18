В Азовском районе утвердили предметы охраны для археологических памятников

В Азовском районе утвердили охрану для 15 древних объектов. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Азовском районе Ростовской области утвердили перечень предметов охраны для 15 объектов археологического наследия федерального значения, включая курганные могильники, древние городища и многослойные поселения. Решение было принято региональным комитетом по охране объектов культурного наследия.

В перечень вошли курганные могильники, древние городища и многослойные поселения, расположенные на территории района. Теперь каждый из этих памятников находится под государственной защитой.

Для каждого объекта определены предметы охраны — элементы, которые нельзя изменять или разрушать. В список вошли курганный могильник «Эльбузд – III», многослойное городище «Лагутник (Киреев хутор)», а также поселения «Бугры», «Казачий Ерик», «Малаховский Ерик XI», «Павлово», «Прорвин Бугор – I», «Прорвин Бугор – II», «Прорвин Бугор», «Рогожкино III», «Рогожкино IV», «Рогожкино IX», «Соленое урочище», «Татарский бугор» и «Бубнов – Ерик I – VIII». Всего под охрану взяты 13 поселений и курганных групп.

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