Ростовская школьница три недели терпела боль от вывиха челюсти перед тем, как сходить в больницу

В Ростове прооперировали девочку с двусторонним вывихом челюсти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Областной детской клинической больнице прооперировали 14-летнюю девочку с двусторонним вывихом челюсти. Пациентка поступила к врачам спустя три недели после травмы. Все это время она не могла нормально закрыть рот, испытывала боль при попытке жевать и питалась только жидкой пищей. Об этом случае рассказали в областной детской клинической больнице.

Как пояснили специалисты, двусторонний вывих челюсти встречается крайне редко, однако в данном случае особенность ситуации заключалась в том, что родители длительное время не обращались за медицинской помощью. К моменту госпитализации мышцы и связки челюстного сустава успели адаптироваться к неправильному положению, что исключало стандартное вправление, которое в обычных случаях занимает несколько минут.

Челюстно-лицевым хирургам потребовалось провести операцию. Сначала врачи расслабили спазмированные мышцы, затем вправили сустав на место. После вмешательства челюсть девочки зафиксировали специальной шиной на три недели для правильного сращения и восстановления функций.

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