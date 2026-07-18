В Ростове-на-Дону с 20 отключат электричество на десятках улиц

В Ростове-на-Дону 20 и 21 июля пройдут плановые отключения электроэнергии. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону 20 и 21 июля пройдут плановые отключения электроэнергии. Энергетики «Донэнерго» будут проводить ремонтные работы на сетях, в связи с чем без света временно останутся жилые дома и социальные объекты по ряду адресов.

Отключения запланированы на дневное время — с 9:00 до 17:00 в оба дня.

Так, 20 июля электричества не будет по адресам: проспект Буденновский, 59А, 61/12; улица Тельмана, 8, 10, 21; улица Островского, 96; улицы 35-я линия (21-81), 37-я линия (12-76, 25-97), 39-я линия (24-90); улица Богданова (58-74); улица 2-я Пролетарская (51-75, 44-54); улица Сарьяна (48-66, 55-73); улица Войкова (44-68, 97, 101).

А 21 июля отключения затронут проспект Буденновский, 59А, 61/12; улицы Тельмана, 8, 10, 21; Островского, 96; переулок Аэроклубовский (16-34); улицы Красносельская (80-90, 85-91), Лесопарковая, 90В; Мадояна (110, 139-163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а); Макарова (36-54, 53-71); Мичуринская (106-124); переулки Снеговой (1-27, 42-70), Сортовой (47-73, 52-78), Танковый (1-13, 2-14); улицы Томская (2-28, 1-31), Челябинская (1-7, 2-8), Чукотская, 7; Дачная (12, 12/2а-12/8); Медицинская (1-39, 12, 14, 16); Соловьиная (2-32); Таганрогская (98, 100, 106).

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