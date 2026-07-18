Вечером 18 июля в Таганроге объявили угрозу беспилотников

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 18 июля в Таганроге была объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов. О предупреждении сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и проявлять осторожность. Власти призвали горожан соблюдать несколько важных правил безопасности.
В первую очередь, категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА необходимо немедленно сообщить в полицию или по телефону экстренного реагирования 112.
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