Вечером 18 июля в Таганроге объявили угрозу беспилотников

Глава Таганрога сообщила об угрозе применения БПЛА по городу вечером 18 июля. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 18 июля в Таганроге была объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов. О предупреждении сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и проявлять осторожность. Власти призвали горожан соблюдать несколько важных правил безопасности.

В первую очередь, категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА необходимо немедленно сообщить в полицию или по телефону экстренного реагирования 112.

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