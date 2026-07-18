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НовостиОбщество18 июля 2026 19:54

Вечером 18 июля в Таганроге объявили угрозу беспилотников

Глава Таганрога сообщила об угрозе применения БПЛА по городу вечером 18 июля
Екатерина ПОПОВА
Глава Таганрога сообщила об угрозе применения БПЛА по городу вечером 18 июля.

Глава Таганрога сообщила об угрозе применения БПЛА по городу вечером 18 июля.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 18 июля в Таганроге была объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов. О предупреждении сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и проявлять осторожность. Власти призвали горожан соблюдать несколько важных правил безопасности.

В первую очередь, категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА необходимо немедленно сообщить в полицию или по телефону экстренного реагирования 112.

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