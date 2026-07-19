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НовостиОбщество19 июля 2026 7:11

За сутки спасатели ликвидировали 26 пожаров на территории Ростовской области

Спасатели ликвидировали семь возгораний мусора на территории Ростовской области
Екатерина РУДЕНКО
За сутки спасатели ликвидировали 26 пожаров на территории Ростовской области.

За сутки спасатели ликвидировали 26 пожаров на территории Ростовской области.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 18 июля, спасатели ликвидировали 26 пожаров на территории Ростовской области. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МЧС.

- Специалисты потушили семь техногенных пожаров, 12 возгораний сухой растительности и семь случаев горения мусора. Всего привлекались 180 человек и 45 единиц техники, — уточнили в ведомстве.

Напомним, в ночь на воскресенье сотрудникам МЧС пришлось выезжать на поля из-за массированной атаки беспилотников. В небе над регионом силы ПВО уничтожили около 15 воздушных целей.

В результате падения обломков дронов в Красносулинском районе загорелась озимая пшеница, а в Тарасовском вспыхнула сухая трава. Спасатели оперативно ликвидировали пламя, никто не пострадал.

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