В донских хуторах и селах появились современные дороги и безопасные тротуары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области продолжается масштабный ремонт и реконструкция автомобильных дорог в рамках национального проекта. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
- Все работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в Родионово-Несветайском районе уже завершен ремонт межмуниципальной автодороги, соединяющей три хутора, — заявил глава донского региона.
Специалисты привели в порядок участок протяженностью почти четыре километра. Для безопасности пешеходов и водителей строители установили новый бортовой камень и обустроили современные тротуары.
Параллельно дорожники обновляют региональную трассу на территории Кагальницкого района. Рабочие укрепляют основание магистрали с помощью специальной технологии для создания прочного фундамента под будущие транспортные нагрузки.
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