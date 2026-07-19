В донских хуторах и селах появились современные дороги и безопасные тротуары

В Ростовской области по нацпроекту продолжается ремонт автомобильных дорог. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области продолжается масштабный ремонт и реконструкция автомобильных дорог в рамках национального проекта. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

- Все работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в Родионово-Несветайском районе уже завершен ремонт межмуниципальной автодороги, соединяющей три хутора, — заявил глава донского региона.

Специалисты привели в порядок участок протяженностью почти четыре километра. Для безопасности пешеходов и водителей строители установили новый бортовой камень и обустроили современные тротуары.

Параллельно дорожники обновляют региональную трассу на территории Кагальницкого района. Рабочие укрепляют основание магистрали с помощью специальной технологии для создания прочного фундамента под будущие транспортные нагрузки.

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Специалисты привели в порядок участок протяженностью почти четыре километра. Фото: Юрий Слюсарь.

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